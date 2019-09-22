Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУбившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруги из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова. Об этом агентству РИА Новости рассказали в областном главке МВД.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Убивший подругу за 2300 рублей студент СГЮА арестован

Взгляд-инфо01:08

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

РИА Новостивчера в 09:17

Убившего девушку студента СГЮА выдала на улице окровавленная одежда

FreeNews-Volga00:01

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ruвчера в 17:29

Обвиняемый в жестоком убийстве подруги детства в Саратове признал вину

КП - Саратов00:46

«Он был с ног до головы перепачкан кровью»: студента юридической академии подозревают в том, что он нанес 134 ножевых ранения своей знакомой

Версия-Саратоввчера в 08:37

Нашли тело в подъезде: фото зверски убитой в Саратове девушки

РЕН ТВвчера в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 21 сентября в 07:21
Происшествия

Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX

Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Теннис

Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
ТАСС вчера в 23:24
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино

Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Волейбол

Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru 21 сентября в 15:34
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк

Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40
Спорт

WADA потребовало объяснений от России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение.
Lenta.ru 00:48
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым

RT на русском 20 сентября в 13:54
Происшествия

В Ленобласти загорелся нефтеперерабатывающий завод

Интерфакс 02:14
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Единоборства

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу

Чемпионат мира по боксу завершился в Екатеринбурге. Сборная России заняла второе место в общем зачете первенства.
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:18
Футбол

Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".
Sport.ru вчера в 18:29
Здоровье

Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.
Lenta.ru вчера в 13:03
Экономика

Синоптики отметили усиление признаков изменения климата

Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество

Раскрыта причина закрытия крупнейшего в России рынка наркотиков RAMP

Крупнейшая в России площадка по торговле наркотиками в даркнете Russian Anonymous Marketplace (RAMP) была уничтожена своим основным конкурентом Hydra, выяснила «Лента.ру» в рамках спецпроекта-расследования «Россия под наркотиками».
Lenta.ru 00:25
Авто

Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9

32CARS.ru 20 сентября в 04:26
Армия и оружие

Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе

ИА Новороссия 20 сентября в 14:24
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Футбол

Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

Спорт-Экспресс 21 сентября в 13:53
Здоровье

Эксперты объяснили, почему полезно есть виноградные косточки

UfaTime.ru 21 сентября в 07:04
Главное