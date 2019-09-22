Происшествия
Lenta.ruУбившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруги из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова. Об этом агентству РИА Новости рассказали в областном главке МВД.
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 21 сентября в 07:21
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Теннис
Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев, в воскресенье выигравший турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
ТАСС вчера в 23:24
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Волейбол
Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru 21 сентября в 15:34
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк
Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40
Спорт
WADA потребовало объяснений от России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение.
Lenta.ru 00:48
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым
RT на русском 20 сентября в 13:54
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Единоборства
В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу
Чемпионат мира по боксу завершился в Екатеринбурге. Сборная России заняла второе место в общем зачете первенства.
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:18
Футбол
Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".
Sport.ru вчера в 18:29
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.
Lenta.ru вчера в 13:03
Экономика
Синоптики отметили усиление признаков изменения климата
Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Раскрыта причина закрытия крупнейшего в России рынка наркотиков RAMP
Крупнейшая в России площадка по торговле наркотиками в даркнете Russian Anonymous Marketplace (RAMP) была уничтожена своим основным конкурентом Hydra, выяснила «Лента.ру» в рамках спецпроекта-расследования «Россия под наркотиками».
Lenta.ru 00:25
Авто
Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru 20 сентября в 04:26
Армия и оружие
Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе
ИА Новороссия 20 сентября в 14:24
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Футбол
Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»
Спорт-Экспресс 21 сентября в 13:53
Здоровье
Эксперты объяснили, почему полезно есть виноградные косточки
UfaTime.ru 21 сентября в 07:04