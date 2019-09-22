Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУбившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова. Об этом агентству РИА Новости рассказали в областном главке МВД.
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