Происшествия
Lenta.ruУбившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова. Об этом агентству РИА Новости рассказали в областном главке МВД.
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Суд арестовал студента, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове
Московский Комсомолец10:11
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Футбол
Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.
Бомбардир.ру 16:59
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.
Gazeta.SPb 13:58
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 20 сентября в 00:12
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Футбол
Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.
RT на русском 15:10
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Здоровье
Два ребенка из Красноярска не могут получить жизненно-важное лекарство
Лекарство появилось два года назад, в апреле его зарегистрировали в России.
Телекомпания Афонтово 20 сентября в 03:07
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru 20 сентября в 05:04
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Футбол
Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».
Sportbox.RU 15:22
Армия и оружие
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Шоу-бизнес
Родная сестра Жанны Фриске высказалась о состоянии Заворотнюк
Сестра умершей от рака популярной певицы Жанны Фриске рассказала о своих мыслях по поводу нынешнего состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
АБН 15:43
Авто
Daimler остановил разработку новых ДВС
Новость о прекращении создания новых бензиновых двигателей сообщил глава подразделения разработки Daimler Маркус Шефер.
RuNews24.ru вчера в 03:29
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана 11:15
Политика
В Китае начали взрывать мечети
Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.
Lenta.ru 08:59
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02