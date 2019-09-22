18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова. Об этом агентству РИА Новости рассказали в областном главке МВД.

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Политика Трамп рассмотрит возможность публикации своего разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Гаджеты Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Футбол «Урал» и «Арсенал» сыграли вничью Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле.

Технологии Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Культура Первый канал не взял Собчак на работу Ранее Ксения уже вела несколько проектов на Первом канале.

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Экономика Синоптики отметили усиление признаков изменения климата Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.

Происшествия В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Армия и оружие Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51 Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.

Технологии СМИ сообщили о планах использовать экранопланы при запусках с Восточного В качестве поисково-спасательного средства при обеспечении пилотируемых запусков с космодрома Восточный (Амурская область) может быть использован экраноплан «Чайка-2» (А-050-742D), проект которого представлен а 2019 году.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Армия и оружие Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

Армия и оружие Трамп анонсировал военные учения с Индией Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.

Здоровье Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.