Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.

с чего всё началось

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1. Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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