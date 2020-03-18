Происшествия
Газета.RuУбившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1. Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось
Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.URA.Ru03:04
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Мужчину, который убил женщину и ранил пристава на суде в Первоуральске, задержали
Екатеринбург Онлайн05:14
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Гаджеты
Samsung выпустила новый бюджетный смартфон с огромным аккумулятором
Samsung выпустила новый бюджетный смартфон с огромным аккумулятором — Galaxy M21.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
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Спорт
Гандбольный клуб «Спартак» переименован в ЦСКА
Экономика
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Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Общество
Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории
Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Путешествия
Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом
Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Политика
Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции
Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Человеческую ногу обнаружили на мусорном предприятии в Татарстане
Человеческую ногу обнаружили в мусорном мешке на предприятии по сортировке отходов в Республике Татарстан, сообщается в среду, 18 марта, на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Энергетика
Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину
Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Наука
В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три месяца
В МГУ высказались о намерении закончить работу над эффективной вакциной против коронавируса в течение трех месяцев.
Автоспорт
Мик Шумахер: «Моя фамилия не гарантирует, что я попаду в „Формулу-1“»
Пилот команды «Формулы-2» «Према» и сын семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер заявил, что знаменитая фамилия не гарантирует ему попадания в «Королевские гонки».
Политика
Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.