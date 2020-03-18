Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1. Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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с чего всё началось

На Урале возле суда подозреваемый убил потерпевшую по его делу

Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.
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