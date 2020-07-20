Происшествия
Lenta.ruУбивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах. О причинах, толкнувших его на признание, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».
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Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах
КП - Иркутсквчера в 23:09
Ангарский маньяк Попков признался еще в двух убийствах женщин
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:10
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Дэйв Франко снимет новую романтическую комедию с Элисон Бри
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Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru вчера в 15:17
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
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В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
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Первый рейс чартерной программы Anex Tour прибыл из Москвы в Абакан
Интерфакс вчера в 04:10
Политика
Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к уничтожению США
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению США.
Народные новости вчера в 16:20
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Финансы
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Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета 18 июля в 23:00
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Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
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Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
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Мусаев рассказал о том, что Крицюк досрочно покинул «Краснодар»
Ранее "Динамо" обыграло "Краснодар" в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
МК-Спорт вчера в 10:32
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Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
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В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
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Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
«Поздравляю Андрея Василевского с тем, что он третий раз подряд номинирован на "Везина Трофи"», — написал агент хоккеиста в своем Twitter-аккаунте.
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РИА Новости вчера в 17:03
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«Канадцы были самоуверенны». Российский хоккеист рассказал о своем легендарном голе в четвертьфинале чемпионате мира
Бывший нападающий сборной России Алексей Кайгородов вспомнил чемпионат мира-2011 и свой знаменитый гол в меньшинстве в матче с канадцами.
Спорт-Экспресс 18 июля в 14:00