Происшествия

Газета.RuГазета.RuИсторик Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры. Трансляцию ведет "Фонтанка.ру". По его словам, между ними произошло ссора, при упоминании его детей Ещенко "начала беситься".
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Олег Соколов
При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...
— Олег Соколов, российский историкLenta.ru 08:25

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Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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