При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...

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Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

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