Происшествия
Kazanfirst.ruУбивший аспирантку доцент Соколов расплакался в суде
Во время суда подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов впал в истерику. Мужчина зарыдал в тот момент, когда у него спросили: сожалеет ли он об убийстве аспирантки. Cуду Соколов сообщил, что убил свою возлюбленную потому что она в последнее время «превратилась в чудовище».
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Происшествия
Олег Соколов назвал убитую им Анастасию Ещенко «чудовищем»
Объясняя преступление (Анастасия была убита, расчленена, Соколов пытался утопить ее останки в Мойке), историк заявил, что она «бесилась» из-за его детей.
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Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
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