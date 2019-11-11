Происшествия

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruУбивший аспирантку доцент Соколов расплакался в суде

Во время суда подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов впал в истерику. Мужчина зарыдал в тот момент, когда у него спросили: сожалеет ли он об убийстве аспирантки. Cуду Соколов сообщил, что убил свою возлюбленную потому что она в последнее время «превратилась в чудовище».
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Убивший аспирантку доцент Соколов расплакался в суде

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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