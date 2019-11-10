Происшествия
Газета.RuУбивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии
Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.
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с чего всё началось
Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.РИА Новости02:45
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Происшествия
Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник
Суд изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, в понедельник, 11 ноября.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
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Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата
Поскольку схему лечения назначили в Москве, а сама Аня из Тульской области, решение о том, закупать препарат на бюджетные деньги или нет, должны принять по месту проживания.
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Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Происшествия
Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским
Мать убитой студентки СПбГУ, подполковник полиции, приехала в Санкт-Петербург, где накануне в квартире доцента Олега Соколова обнаружили обезображенное тело её дочери.
Life.ru 04:35
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
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Газета.Ru 02:46
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В Сети появились фото редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В интернете опубликовали снимки первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Тарантас Ньюс вчера в 15:10
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Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне
В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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Газета.Ru 04:24
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.
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Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
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Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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