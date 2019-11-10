Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

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Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу по состоянию пациентов Мариинской больницы.

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии

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