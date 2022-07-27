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Убытки Mercedes-Benz из-за приостановки поставок в Россию составили €1,4 млрд

Уход из России стоил автомобильному концерну Mercedes-Benz больше миллиарда евро, свидетельствуют данные из ежеквартального отчета компании.
Lenta.ru
Согласно отчетности, по итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании сократилась на 16%, до €6,6 млрд, а по итогам второго квартала — на 13,6%, до €3,107 млрд.
Коммерсантъ
Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.
РИА Новости
В июле «Ъ» узнал, что Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России: компания рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров.
Коммерсантъ

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В Mercedes-Benz оценили потери из-за приостановки работы в России в €1,4 млрд
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Издержки Mercedes-Benz из-за приостановки поставок в Россию составили 1,4 млрд евро
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Mercedes-Benz оценил издержки из-за приостановки работы в России в 1,4 млрд евро
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Убытки Mercedes-Benz из-за приостановки поставок в Россию составили €1,4 млрд
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Mercedes-Benz оценил издержки от приостановки производства в России в 1,4 миллиарда евро
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