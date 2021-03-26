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Ведомости

Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.В источнике
С чего всё началось
Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится
 в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.

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