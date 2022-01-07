Экономика сегодняУбытки от киберпреступлений в 2021 году выросли на 79%Мошенники благодаря развитию сферы децентрализованных финансов (DeFi) украли в 2021 году более 14 млрд долларов.Экономика сегодняУбытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом.РБКНаибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.РБКЧисло транзакций DeFi увеличилось в прошлом году сразу на 912%.ФАНЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИА Красная ВеснаБлокчейн24ИзвестияDiscover24РБКПолитРоссияREGNUMФАНПодробнее о событииЭксперты РИА Новости: объем кибермошенничества в России в 2021 году достиг рекордных показателейПРАЙМ01:17Убытки от киберпреступлений в 2021 году выросли на 79%Экономика сегоднявчера в 06:21Мошенники смогли похитить рекордные 14 млрд долларов в 2021 годуBanki Loansвчера в 04:09Криптомошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 годуРБК6 января в 09:45В США подсчитали, сколько украли мошенники на криптовалютах в прошлом годуИА Красная Весна6 января в 07:37Кражи криптовалют за год выросли в шесть разКомпания6 января в 05:51Битки со вкусом слез: какими были крупнейшие криптокражи 2021 годаИзвестия5 января в 16:02Показать ещёОценить33Поделиться