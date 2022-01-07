Будьте в Плюсе

Убытки от киберпреступлений в 2021 году выросли на 79%

Мошенники благодаря развитию сферы децентрализованных финансов (DeFi) украли в 2021 году более 14 млрд долларов.
Экономика сегодня
Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом.
РБК
Наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.
РБК
Число транзакций DeFi увеличилось в прошлом году сразу на 912%.
ФАН

Подробнее о событии

Эксперты РИА Новости: объем кибермошенничества в России в 2021 году достиг рекордных показателей
ПРАЙМ01:17
Убытки от киберпреступлений в 2021 году выросли на 79%
Экономика сегоднявчера в 06:21
Мошенники смогли похитить рекордные 14 млрд долларов в 2021 году
Banki Loansвчера в 04:09
Криптомошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 году
РБК6 января в 09:45
В США подсчитали, сколько украли мошенники на криптовалютах в прошлом году
ИА Красная Весна6 января в 07:37
Кражи криптовалют за год выросли в шесть раз
Компания6 января в 05:51
Битки со вкусом слез: какими были крупнейшие криптокражи 2021 года
Известия5 января в 16:02

Интересное

Экс-глава КНБ Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене

Задержан бывший глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, его подозревают в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ.
Интерфакс00:34

МВД: с 1 июля срок оформления российского паспорта будет сокращен до 5 дней

Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены документа.
Lenta.ru22:10

Эксперты рассказали, во что стоит инвестировать в 2022 году

Эксперты рассказали, куда стоит вложить деньги в 2022 году, чтобы сохранить и приумножить их.
Аргументы и Факты6 января в 13:23

Политолог Дубнов: племянник экс-президента Казахстана Назарбаева арестован в Дубае

Появилась информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Lenta.ru01:00

Военные и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ начали погрузку для доставки в Казахстан

Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости00:03

Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в заседании Совета Россия — НАТО.
RT на русскомвчера в 12:53

Захарова: Блинкен прокомментировал наличие миротворцев РФ в Казахстане в хамской форме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала хамским высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о вводе российских миротворцев в Кахастан на фоне беспорядков.
Известия17:49

Daily Express: симптом барабанных палочек является признаком рака легких у человека

Как пишет британское издание Daily Express, симптом барабанных палочек является признаком рака легких у человека.
Solenka.info01:50

Lenovo продемонстрировала дизайн смартфона Legion Y90

Компания Lenovo готовит к выходу свой очередной игровой смартфон. Известно, что аппарат выйдет в продажу под названием Lenovo Legion Y90.
Superplanshet.ruвчера в 05:25

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане выросло до 4266

Более 4,2 тысяч человек были задержаны в Казахстане в ходе беспорядков в стране. Об этом в субботу, 8 января, сообщает МВД республики.
Известия22:52