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Убытки от киберпреступлений в 2021 году выросли на 79%

Мошенники благодаря развитию сферы децентрализованных финансов (DeFi) украли в 2021 году более 14 млрд долларов.
Экономика сегодня
Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом.
РБК
Наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.
РБК
Число транзакций DeFi увеличилось в прошлом году сразу на 912%.
ФАН

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