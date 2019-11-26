с чего всё началось

Дольщики смогут получать ежегодный доход в размере порядка 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах. Это станет возможным в случае принятия законопроекта, который накануне внесла на рассмотрение Госдумы группа сенаторов.

Убытки с плеч: дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов

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