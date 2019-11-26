Экономика

ИзвестияИзвестияУбытки с плеч: дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов

Дольщики смогут получать ежегодный доход в размере порядка 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах. Это станет возможным в случае принятия законопроекта, который накануне внесла на рассмотрение Госдумы группа сенаторов.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации
" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Гарант26 ноября в 04:10

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Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Коммерсантъ26 ноября в 13:10

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REGNUM26 ноября в 06:03

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

ТАСС26 ноября в 01:43

В ГД внесен проект о получении дольщиками процентов со счетов эскроу

РИА Новости26 ноября в 03:57

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РБК26 ноября в 03:06

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Lenta.ru26 ноября в 02:38

В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Интерфакс26 ноября в 04:58
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