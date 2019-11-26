Экономика
ИзвестияУбытки с плеч: дольщикам предложили начислять 5% с эскроу-счетов
Дольщики смогут получать ежегодный доход в размере порядка 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах. Это станет возможным в случае принятия законопроекта, который накануне внесла на рассмотрение Госдумы группа сенаторов.
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1 С текстом законопроекта № 844913-7 "О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.Гарант26 ноября в 04:10
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