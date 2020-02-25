Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руУбытки торговой сети «Лента» в 2019 году достигли 2,1 млрд рублей

Торговая сеть «Лента», контролируемая корпорацией «Севергрупп» Алексея Мордашова, в 2019 году понесла убытки в сумме 2,1 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности.
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