Торговая сеть «Лента», контролируемая корпорацией «Севергрупп» Алексея Мордашова, в 2019 году понесла убытки в сумме 2,1 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности.

Убытки торговой сети «Лента» в 2019 году достигли 2,1 млрд рублей

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