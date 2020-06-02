Экономика
РБКЧистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Платная ручная кладь и сокращение маршрутов: как авиакомпании будут выходить из крутого пике
Комсомольская правда29 мая в 18:03
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Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
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Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА
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