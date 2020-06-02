Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

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