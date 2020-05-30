Экономика
РБКЧистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Платная ручная кладь и сокращение маршрутов: как авиакомпании будут выходить из крутого пике
Комсомольская правда29 мая в 18:03
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Россия возобновила транзит газа через Польшу
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 1 июня после остановки 28 мая, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
Rambler News Service вчера в 03:24
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Транспорт
Грузы запретили отправлять в Мурманск после обрушения моста
Напомним, повреждение моста выявили еще в прошедшую субботу, тридцатого июня. После этого специалисты занялись восстановлением моста.
Новости Мурманской области вчера в 10:08
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1
Версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1 совместимы практически со всеми актуальными на сегодняшний день iPhone, iPad и iPod touch, включая старые модели iPhone 6s и SE, iPad 5-го поколения и iPad mini 4, а также iPod touch 7-го поколения.
Live24 01:59
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Авто
Infiniti задумалась о ребрендинге
США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Известия вчера в 22:08
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Футбол
Санчо получил карточку за задранную футболку, а не за поддержку Флойда
После своего первого гола Санчо задрал игровую футболку, продемонстрировав надпись "Правосудие для Джорджа Флойда".
РИА Новости вчера в 17:55
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Космос
Зафиксирована мощная вспышка на Солнце
Anonsens 31 мая в 03:55
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х
Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник вчера в 08:37
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) — согласились возобновить переговоры.
Lenta.ru 03:47
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 вчера в 06:00
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье
В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому.
ИА Красная Весна 31 мая в 05:19
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43