Экономика

СаминвесторСаминвесторУбыток ЦБ в 2019 году сократился в 2,4 раза

Сегодня, 14 мая 2020 года, стало известно, что убыток Центробанка РФ в 2019 году сократился в 2,4 раза, до 182,6 млрд рублей. В 2018 году убыток ЦБ составил 434,7 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора.
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