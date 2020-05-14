Сегодня, 14 мая 2020 года, стало известно, что убыток Центробанка РФ в 2019 году сократился в 2,4 раза, до 182,6 млрд рублей. В 2018 году убыток ЦБ составил 434,7 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора.

Убыток ЦБ в 2019 году сократился в 2,4 раза

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