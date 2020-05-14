Три года подряд Центробанк терпит убытки — в совокупности за три года он потерял больше триллиона рублей. Больше всего в 2018 и 2019 годах — по 435,3 и 434,7 миллиарда рублей. В 2020 убыток регулятора составил 182,5 миллиарда.

Убыток Центробанка превысил триллион рублей за три года

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