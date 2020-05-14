Экономика
Piter.tvУбыток Центробанка превысил триллион рублей за три года
Три года подряд Центробанк терпит убытки — в совокупности за три года он потерял больше триллиона рублей. Больше всего в 2018 и 2019 годах — по 435,3 и 434,7 миллиарда рублей. В 2020 убыток регулятора составил 182,5 миллиарда.
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Здоровье
Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
В ведомстве заявляли, что тяжёлые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, а также у страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением.
RT на русском 13:07
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Происшествия
«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM вчера в 07:05
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Футбол
Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru 13:36
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Политика
Президент Германии высказался по поводу антикоронавирусных протестов
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался по поводу протестов, участники которых уверенны в заговоре и искусственном создании коронавируса.
Pravda.Ru 13:35
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
Культура
Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС
Актуальные Новости 06:37
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Финансы
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.
Коммерсантъ 11:23
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Политика
Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
РБК 13:00
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Происшествия
В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль
В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Газета.Ru 03:55
Общество
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Армия и оружие
Шойгу предложил французскому коллеге обмен визитами боевых кораблей
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил французскому коллеге Флоранс Парли обменяться визитами боевых кораблей, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 13:10