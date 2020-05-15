Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

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