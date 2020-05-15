Экономика
Вести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Происшествия
Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Хоккей
Максим Сушинский: «Шипачев по моим стопам пошел – здесь суперзвезда, а в НХЛ его не оценили»
По моим стопам пошел Шипачев – здесь он суперзвезда, а там он не захотел ждать, там тренеры не ценили его, как здесь.
Sports.ru 06:50
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Футбол
Матчи РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей
Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Все матчи пройдут без зрителей.
Sports.ru 06:59
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Общество
Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России
Ранее рекордной число смертей за день было зафиксировано 29 апреля. Тогда за сутки инфекция стала причиной смерти для 108 человек.
Gazeta.SPb 07:02
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом
15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:46
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru вчера в 02:49
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 13 мая в 04:51
Общество
В отставку отправили главу ГИБДД Кубани
Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Футбол
Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом
Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.
РБК 03:28
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Хоккей
Стали известны зарплаты хоккеистов «Салавата Юлаева»
По информации источника, больше всех в «Салавате» получает финский нападающий Теему Хартикайнен — 90 млн рублей за сезон, а с учётом бонусов зарплата может возрасти до 115 млн рублей.
Metaratings 06:08
Общество
В России зафиксировали 10 598 случаев коронавируса за сутки
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 598 человек в 85 регионах.
Клопс 03:35
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Авто
Супербатарея Tesla обрушит цены на электрокары
К концу 2020 года - началу следующего года Tesla Model 3 получит аккумулятор нового типа: более долговечный и недорогой в производстве.
Российская газета 02:00
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia 05:15
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34