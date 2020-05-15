Экономика

Вести.RuВести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Вести.Ru04:03

Из-за кризиса «Роснефть» потеряла 156 миллиардов рублей

URA.Ru04:48

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после отчета о квартальном убытке

РБК05:09

«Роснефть» добыла убыток

Коммерсантъ07:28

«Роснефть» удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Интерфакс03:57

«Роснефть» в I квартале получила убыток по МСФО в 156 млрд рублей против прибыли год назад

ПРАЙМ03:39

Выручка «Татнефти» за I квартал составила 192 млрд рублей

Реальное времявчера в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество

Эпидемиолог рассказал, когда начнется «нормальная жизнь»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом.
РИА Новости 06:13
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
24
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
327
Фигурное катание

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

В Сирии установили мемориал на месте гибели Героя России Романа Филипова

Слово и Дело 05:59
Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 06:43
Шоу-бизнес

Поклонники приняли «лохматую» Валерию за Пугачеву

Поклонники заметили, что на снимке «лохматая» певица похожа на Аллу Пугачеву.
ФАН вчера в 17:26
2
Происшествия

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
84
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

По данным издания «Коммерсантъ», которое ссылается на компании, работающие в сфере кибербезопасности, злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на которых будто бы можно пройти проверку на выдачу пособий.
RuNews24.ru вчера в 05:03
301
Шоу-бизнес

Светлана Светличная отпраздновала свой 80-летний юбилей в одиночестве

Светлана признаётся, что не уверенна позвонит ли ей сын, чтобы поздравить, из-за случившегося несколько месяцев назад инсульта.
Paparazzi.ru 07:39
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
183
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
4,9K
Интернет

Браузер Google Chrome будет блокировать «тяжелую» рекламу

Разработчики браузера Google Chrome решили объявить войну "тяжелой" рекламе в Интернете.
Planet Today 03:03
7
Общество

В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
21
Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
309
Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри обнажилась в новом клипе

Беременная певица Кэти Перри продемонстрировала публике свою фигуру, снявшись в клипе обнаженной.
Вести.Ru 07:12
Наука

Ученые обнаружили в трехмерных моделях раковых клеток поведение ДНК

Goroday.ru 04:08
Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
440
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС вчера в 16:46
48
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
758
Гаджеты

Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США

Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
2
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
840
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru 03:58
84
Происшествия

В Екатеринбурге умерла медик, гулявшая на коронавирусной свадьбе

У погибшей 14 мая была двусторонняя пневмония, последнюю неделю она была подключена к аппарату ИВЛ.e1.ru сообщает, что женщина из Камышлова скончалась в одной из больниц Екатеринбурга, куда её привезли в начале мая.
Вестник вчера в 23:15
24
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Газета.Ru 02:48
235
Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
230
Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
23
Футбол

Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»

Евро-футбол.ру вчера в 10:38
3
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное