Экономика

Вести.RuВести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Вести.Ru04:03

Из-за кризиса «Роснефть» потеряла 156 миллиардов рублей

URA.Ru04:48

Убыток «Роснефти» по РСБУ в I квартале составил 1,8 млрд рублей против прибыли годом ранее

ПРАЙМ09:29

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после отчета о квартальном убытке

РБК05:09

«Роснефть» добыла убыток

Коммерсантъ07:28

«Роснефть» удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Интерфакс03:57

AGS сообщила о снижении убытков в 2019 году

Букмекеры.рф13 мая в 16:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Амур.инфо 03:56
2
Здоровье

65 медработников Удмуртии заразились коронавирусом

65 медработников Удмуртии заразились новой коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ 08:29
6
Общество

Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
283
Игры

Стала известна дата релиза Crusader Kings III

Разработчики Crusader Kings III поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Общество

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ

Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 12:02
2,6K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
109
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
1K
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31
138
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

Москва, 15 мая 2020, 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется».
REGNUM 08:29
11
Транспорт

Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
7
Кино

Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон

В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 07:36
2
Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
46
Шоу-бизнес

В Сети восхитились 12-летней дочерью Ивана Урганта

Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей дочери Нине исполнилось 12 лет, младшей Валерии – 4 года.
Bimru.ru 07:13
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,3K
Здоровье

Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области

Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.
Kaluga-poisk.ru 07:56
Здоровье

Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу

Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт вчера в 21:16
6
Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
753
Политика

Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922-1943 годах.
Lenta.ru 09:02
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
878
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
235
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
265
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,2K
Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
320
Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
157
Происшествия

В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских

В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть.
РБК 09:09
71
Политика

Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Игры

Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS

Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
The GEEK 08:45
Экономика

Предприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес

Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года.
Известия вчера в 17:01
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное