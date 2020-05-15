Экономика
Вести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Здоровье
65 медработников Удмуртии заразились коронавирусом
65 медработников Удмуртии заразились новой коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ 08:29
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Игры
Стала известна дата релиза Crusader Kings III
Разработчики Crusader Kings III поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Общество
Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ
Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 12:02
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 15 мая 2020, 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется».
REGNUM 08:29
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 07:36
Общество
Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Шоу-бизнес
В Сети восхитились 12-летней дочерью Ивана Урганта
Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей дочери Нине исполнилось 12 лет, младшей Валерии – 4 года.
Bimru.ru 07:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области
Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.
Kaluga-poisk.ru 07:56
Здоровье
Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт вчера в 21:16
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Политика
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922-1943 годах.
Lenta.ru 09:02
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Происшествия
В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских
В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть.
РБК 09:09
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Игры
Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS
Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
The GEEK 08:45
Экономика
Предприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года.
Известия вчера в 17:01