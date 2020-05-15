Экономика

Вести.RuВести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Из-за кризиса «Роснефть» потеряла 156 миллиардов рублей

URA.Ru04:48

«Роснефть» отчиталась о финансовых результатах в I квартале

Rambler News Service04:46

«Роснефть» удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Интерфакс03:57

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Вести.Ru04:03

«Роснефть», Мосбиржа, Wells Fargo, Brent: за какими котировками следить

РБК02:00

«Роснефть» в I квартале получила убыток по МСФО в 156 млрд рублей против прибыли год назад

ПРАЙМ03:39

Выручка «Татнефти» за I квартал составила 192 млрд рублей

Реальное времявчера в 10:56
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Общество

Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе.
RT на русском 05:26
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
4,8K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
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Общество

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость на сайте интернет-издания «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса.
Эхо Москвы 05:04
7
Политика

Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Общество

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
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Экономика

ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства

Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM вчера в 17:03
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек

За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 03:36
Здоровье

Свердловские власти пообещали учесть позицию Роспотребнадзора, просившего не снимать ограничения

Власти Свердловской области будут учитывать позицию регионального управления Роспотребнадзора, которое рекомендовало не снимать ограничения по коронавирусу.
Политсовет 05:40
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Здоровье

Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом

Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
30
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,6K
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
143
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,6K
Армия и оружие

Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.
Piter.tv вчера в 04:00
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

РБК 05:17
140
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
1,1K
Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
44
Политика

Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения США в адрес Китая по COVID-19, сказал, что нельзя обвинять государство, не предоставляя доказательств.
РИА Новости 05:35
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
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Культура

Умер страдавший редкой болезнью пианист Эцио Боссо

Известно, что Боссо с 2011 года страдал редкой и неизлечимой болезнью Шарко, поражающей центральную нервную систему.
Газета.Ru 05:37
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

Российская газета 04:44
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

Наша версия 02:20
2
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
14
Как работают Яндекс.Новости?
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