Экономика
Вести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе.
RT на русском 05:26
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Общество
Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса
Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать новость на сайте интернет-издания «МБХ медиа» о смертности в России от коронавируса.
Эхо Москвы 05:04
Политика
Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM вчера в 17:03
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 03:36
Здоровье
Свердловские власти пообещали учесть позицию Роспотребнадзора, просившего не снимать ограничения
Власти Свердловской области будут учитывать позицию регионального управления Роспотребнадзора, которое рекомендовало не снимать ограничения по коронавирусу.
Политсовет 05:40
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Здоровье
Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом
Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Армия и оружие
Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе
Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.
Piter.tv вчера в 04:00
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Политика
Лавров прокомментировал обвинения США в адрес Китая по коронавирусу
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения США в адрес Китая по COVID-19, сказал, что нельзя обвинять государство, не предоставляя доказательств.
РИА Новости 05:35
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
Культура
Умер страдавший редкой болезнью пианист Эцио Боссо
Известно, что Боссо с 2011 года страдал редкой и неизлечимой болезнью Шарко, поражающей центральную нервную систему.
Газета.Ru 05:37
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания
Российская газета 04:44
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42