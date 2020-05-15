Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

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Игры Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.

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Экономика ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. 310

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Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик. 143

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