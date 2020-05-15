Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Игры Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,3K

Армия и оружие Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".

Общество Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией. 11

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Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 32

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Шоу-бизнес Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры» Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.

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Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 355

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Происшествия В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами. 2

Здоровье В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. 266