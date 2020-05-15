Экономика
Вести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
Вести.Ru вчера в 09:27
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Игры
Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS
Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
The GEEK 08:45
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Общество
Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса
После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 07:06
Экономика
Саратовским бизнесменам рассказали о мерах поддержки в период пандемии
Министр экономического развития Саратовской области 15 мая рассказала о мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса.
Регион 64 08:29
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Происшествия
СК установил IP-адреса причастных к реабилитации нацизма в акции «Бессмертный полк»
Следствие установило IP-адреса и их владельцев, которые причастны к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии.
Известия 09:59
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Происшествия
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Политика
Путин провёл совещание с членами Совбеза
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
RT на русском 09:58