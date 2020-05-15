Экономика
Вести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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Происшествия
Медведи напали на машину охотников под Магаданом
Народные новости 07:33
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака
Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Здоровье
Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав
Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
СОВА 05:31
Экономика
Экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в I квартале
Экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе, подтвердили пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Вести.Ru 06:54
Политика
Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы
Пятый канал вчера в 03:10
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 07:36
Политика
Комиссия ГД обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о коронавирусе в РФ
Думская комиссия по внешнему вмешательству обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры к The New York Times и Financial Times по факту публикаций о коронавирусе в России.
ФАН 08:42
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Общество
Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране
Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил портал STA.
Известия 07:19
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Армия и оружие
Министерство обороны Азербайджана сделало официальное заявление
Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ – Гаджиев >> В то же время в министерстве, ссылаясь на призыв генерального секретаря ООН о сохранении режима прекращения огня, напоминают армянской стороне, что официальный Ереван сначала должен исполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.
Sputnik Азербайджан вчера в 14:35
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Футбол
Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
РИА Новости вчера в 12:59
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Российская газета 06:30
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск 05:10
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Политика
Белоруссия начала поставки американской нефти
Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 08:24