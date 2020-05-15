Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Политика Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. 776

Здоровье Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу. 14

Экономика Экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в I квартале Экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе, подтвердили пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Политика Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС» Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 4

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 719

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Политика Комиссия ГД обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о коронавирусе в РФ Думская комиссия по внешнему вмешательству обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры к The New York Times и Financial Times по факту публикаций о коронавирусе в России.

Общество Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры» Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.

Армия и оружие Министерство обороны Азербайджана сделало официальное заявление Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ – Гаджиев >> В то же время в министерстве, ссылаясь на призыв генерального секретаря ООН о сохранении режима прекращения огня, напоминают армянской стороне, что официальный Ереван сначала должен исполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана. 3

Общество Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. 161

Футбол Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. 3

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 377