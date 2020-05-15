Экономика

Вести.RuВести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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«Роснефть» добыла убыток

Коммерсантъ07:28

Из-за кризиса «Роснефть» потеряла 156 миллиардов рублей

URA.Ru04:48

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Вести.Ru04:03

«Роснефть» отчиталась о финансовых результатах в I квартале

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«Роснефть» удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Интерфакс03:57

«Роснефть» в I квартале получила убыток по МСФО в 156 млрд рублей против прибыли год назад

ПРАЙМ03:39

AGS сообщила о снижении убытков в 2019 году

Букмекеры.рф13 мая в 16:03
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Медведи напали на машину охотников под Магаданом

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Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака

Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
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Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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Здоровье

Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав

Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
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Экономика

Экономика еврозоны сократилась рекордными темпами в I квартале

Экономика еврозоны в I квартале сократилась рекордными темпами, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса резко снизили экономическую активность в регионе, подтвердили пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
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Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы

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Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон

В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
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Комиссия ГД обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о коронавирусе в РФ

Думская комиссия по внешнему вмешательству обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры к The New York Times и Financial Times по факту публикаций о коронавирусе в России.
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Общество

Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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Общество

Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране

Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил портал STA.
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
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Армия и оружие

Министерство обороны Азербайджана сделало официальное заявление

Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ – Гаджиев >> В то же время в министерстве, ссылаясь на призыв генерального секретаря ООН о сохранении режима прекращения огня, напоминают армянской стороне, что официальный Ереван сначала должен исполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.
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Политика

Владимир Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Кто получил больше всех

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В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики

Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
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Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в штате Невада

Газета.Ru 07:38
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Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
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На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

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Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России

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Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

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Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
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В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
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Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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Политика

Белоруссия начала поставки американской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти из США, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 08:24
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