Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Общество
Названо число половых партнеров у россиянок до брака
До вступления в брак россиянки в среднем имеют одного-двух сексуальных партнеров.
Lenta.ru 08:49
Общество
Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
RT на русском 09:26
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
УтроNews 01:53
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Происшествия
СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»
В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
РБК 09:21
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности преступников в масках
Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Planet Today вчера в 03:02
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Общество
В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила поклонников стройностью своих ног
Видео, опубликованное Лолитой в социальной сети Инстаграм, получило огромный отклик от ее самых преданных поклонников.
Kleo.ru 05:08
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Происшествия
В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 08:48