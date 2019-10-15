Финансы

Lenta.ruLenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

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"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

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«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
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Протестующие в Каталонии планируют «осаду» Барселоны

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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

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«Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
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В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».
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Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай

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Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

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Медведев указал на неисполнение поручений президента и правительства

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РИА Новости 07:32
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Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го

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