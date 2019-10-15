Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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с чего всё началось
За первый год «эксперимента» президента Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах Россия недополучила примерно $7,7 млрд, свидетельствуют подсчеты Bloomberg.РБК05:22
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