Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Технологии Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Армия и оружие В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.

Автоспорт В «Формуле-1» появится Гран-при в Майами Как заявили в совместном заявлении гендиректор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель и управляющий директор «Формулы-1» по коммерческим операциям Шон Брэтчс, первая гонка запланирована на май 2021 года.

Общество Елизавета II не смогла надеть корону Елизавета II не выдержала ноши в виде 1,5-килограмовой короны. Атрибут власти пришлось положить рядом с королевой на специальной подушке.

Здоровье Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле» По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Здоровье Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Политика Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.