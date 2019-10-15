Финансы
Российская газетаBloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
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Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Зюзин занимал должность главы администрации Новочеркасска с декабря 2017 года. Ранее он был мэром города Зверево.
Блокнот Ростов-на-Дону 15:23
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Газета.Ru 02:55
Футбол
Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020
Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Известия 05:58
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Экономика
Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 02:28
Экономика
Белоруссия оценила ущерб из-за России
Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.
Lenta.ru 13:06
Происшествия
Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд
35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК 11:00
Политика
Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
BFM.ru 11:04
Космос
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли
Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
AstroNews.ru 12 октября в 14:18
Экономика
НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года
Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии
Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
Футбол
Федун прокомментировал назначение Тедеско
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Газета.Ru 15:18
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Здоровье
В Севастополе станет больше поликлиник
Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.
ForPost 02:01
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Политика
Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ
Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Московский Комсомолец 12:27
Общество
В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей
По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
РБК 11:44
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс 05:18
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09