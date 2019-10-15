Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
ТВ Центр 08:12
Хоккей
Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»
ProstoProSport 02:22
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
ТАСС 11:15
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
RT на русском вчера в 15:41
Происшествия
Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко
Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
News.ru 10:13
Волейбол
Российские волейболисты завершили выступление на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на Кубке мира в Японии после победы над командой Туниса в своем заключительном матче на турнире.
Известия 07:28
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ вчера в 08:11
Кино
Критики высоко оценили «Хранителей», но не очень поняли, в чём идея сериала
Критики отмечают, что в сериале возникает ряд персонажей из оригинального комикса и героев, «сконструированных» из них.
Игромания.ру 10:16
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Инфо24 10:59
Политика
Сын Байдена рассказал, что он делал на Украине
Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.
ТАСС 08:00
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского
Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Происшествия
В Индии на кладбище нашли заживо похороненную девочку
Известия вчера в 22:44
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Газета.Ru 08:53
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
ТАСС 09:02
Общество
В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей
За последние пять лет в России резко выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Комсомольская правда 11:15
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 09:00