Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Армия и оружие Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Армия и оружие Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.

Происшествия Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.

Волейбол Российские волейболисты завершили выступление на Кубке мира Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на Кубке мира в Японии после победы над командой Туниса в своем заключительном матче на турнире.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Культура Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».

Общество Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека» В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Футбол Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.

Политика Сын Байдена рассказал, что он делал на Украине Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.

Политика Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1% В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.

Общество В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей За последние пять лет в России резко выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.