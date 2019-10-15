Финансы

Lenta.ruLenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
Читать в источнике
Комментировать219

Подробнее о событии

Экономисты подсчитали, сколько Россия потеряла из-за отказа от доллара

URA.Ru06:42

Bloomberg оценил потери России от снижения доли доллара в золотовалютном резерве

Известия07:20

Сколько Россия потеряла на отказе от доллара (спойлер: очень много)

РБК08:12

СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

Коммерсантъ07:57

Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации

Ведомости05:50

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

Forbes03:49

Сколько стоил России уход от доллара?

Вести.Финанс01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Футбол

Жиров: в «Зандхаузене» есть «русская мафия», а наш мат знают все

Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал, что в команде существует «русская мафия».
Чемпионат 10:00
Политика

В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Футбол

Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»

Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Свободная Пресса 07:19
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Общество

Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub

Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub.
Lenta.ru 07:35
Происшествия

В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального

Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.
Блокнот Ставрополь 05:22
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике

Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.
Kleo.ru 09:59
Происшествия

Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко

Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч.6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
News.ru 10:13
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине начал падать

Президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди граждан страны.
Вечерняя Москва вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное