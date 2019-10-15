Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
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«Говоря о необходимости тщательного расследования преступлений в отношении детей, глава ведомства напомнил, что за все годы учёта (с 1980-х годов) в розыске продолжают оставаться 830 несовершеннолетних», — заявили в СК.
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Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.