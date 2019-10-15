Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Политика
Россия и Литва договорились об обмене шпионами
Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 10:29
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
Гаджеты
Параметры, изображения и даже цены видеокарты GeForce GTX 1660 Super
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super должна быть представлена до конца текущего месяца.
iXBT.com вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК вчера в 12:25
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Политика
В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
RT на русском 10:07
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Здоровье
Минздрав насчитал в России более миллиона алкоголиков
По данным министерства, в 2009 году в России проживали 2,08 миллиона алкоголезависимых, а сейчас — 1,3 миллиона или около 1% населения страны, сообщает «Интерфакс».
Sport24.ru 10:35
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Автоспорт
Toro Rosso разрешили сменить имя на Alpha Tauri
Motorsport.com Россия 09:58
Экономика
Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне
Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России с 8 по 14 октября 2019 года. Показатель остается на этой отметке четвертую неделю подряд.
Коммерсантъ 09:39
Авто
В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail
Не успел в нашей стране появиться обновленный японский внедорожник, как в Сети появились свежие шпионские снимки следующей генерации Nissan X-Trail.
SpeedMe 05:18
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 09:37
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Политика
Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры
В Абу-Даби начались переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:56
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса 04:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие
Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже
Журналистская правда 02:50
Здоровье
В Омске назвали самые распространённые виды рака
Сегодня, 16 октября, в пресс-центре РБК Омск состоялась встреча с министром здравоохранения региона Дмитрием Вьюшковым.
Омск здесь 05:56
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43