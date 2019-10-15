Финансы

Lenta.ruLenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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