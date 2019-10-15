Финансы

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов

Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
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