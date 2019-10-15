Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Армия и оружие
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Футбол
Игрок сборной Украины Яремчук нагло высказался о России
Яремчук заявил, что теперь сборная Украины будет улучшать свои качества и много работать.
Российский Диалог 12:16
Происшествия
Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем
Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки.
Телеканал 360° 14:55
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 06:27
Наука
Создан биосенсор с рекордной чувствительностью
Российские ученые создали материал с рекордным показателем длины пробега поверхностных плазмон-поляритонов — 200 микрометров.
Индикатор 12:22
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости 16:53
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец 12:53
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 04:23
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
Московский Комсомолец 05:29
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Общество
Россияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Lenta.ru 10:19
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera вчера в 10:45
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге
Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:44
Здоровье
Какие симптомы могут говорить о приближении инсульта
Врачи назвали симптомы, которые говорят о скором инсульте головного мозга.
Московский Комсомолец 12:25
Футбол
Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:37
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция получает предложения с альтернативами истребителям США F-35
ТАСС 18:04
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
РИА Новости 15:10
Спорт
NYT: глава РУСАДА обвинил российских чиновников в подмене допинг-проб
Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
Pravda.Ru 07:51
Космос
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики
Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Радио Sputnik 20:00
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Sudostroenie.info 04:29
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25