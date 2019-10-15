Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Политика
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска гражданской продукции
Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.
Российская газета 10:18
Политика
В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
RT на русском 10:07
Транспорт
Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли
Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами
Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
ТАСС 06:33
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Транспорт
«Победа» повышает цены на билеты из-за рубежа
По словам представителя авиакомпании, цены поднимутся уже с 28 октября 2019 г. К прежней стоимости билета прибавится ещё €25 — за регистрацию клиентов в иностранных аэропортах.
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 09:37
Здоровье
Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru вчера в 01:45
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Политика
Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины
Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
Вести.Ru 04:05
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Wday.ru вчера в 06:14
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
Экономика
Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%
Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:42
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Армия и оружие
Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже
Журналистская правда 02:50
Авто
В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x
После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
Tvoe-avto.com 09:29
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Радио Культура вчера в 12:25
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Кино
Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»
Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Мир фантастики 03:57
Политика
Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО
Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».
Lenta.ru 10:16
Политика
США не хотят разрыва отношений с Турцией, заявил Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью США не является разрыв отношений с Турцией.
РИА Новости 10:06