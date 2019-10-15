Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Политика Путин ждет от предприятий ОПК выпуска гражданской продукции Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.

Политика В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.

Транспорт Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Транспорт «Победа» повышает цены на билеты из-за рубежа По словам представителя авиакомпании, цены поднимутся уже с 28 октября 2019 г. К прежней стоимости билета прибавится ещё €25 — за регистрацию клиентов в иностранных аэропортах.

Здоровье Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.

Политика Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Шоу-бизнес 46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.

Общество Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Экономика Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3% Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Авто В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Культура Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Политика Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».