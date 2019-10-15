Финансы

Lenta.ruLenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

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Путин ждет от предприятий ОПК выпуска гражданской продукции

Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.
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В Росгвардии оценили законопроект о проверке сотрудников на полиграфе

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
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Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
ТАСС 06:33
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Транспорт

«Победа» повышает цены на билеты из-за рубежа

По словам представителя авиакомпании, цены поднимутся уже с 28 октября 2019 г. К прежней стоимости билета прибавится ещё €25 — за регистрацию клиентов в иностранных аэропортах.
REGNUM вчера в 22:49
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ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
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Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами

За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru вчера в 01:45
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Политика

Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины

Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
Вести.Ru 04:05
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
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СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
РИА Новости вчера в 14:10
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Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь

Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
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Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:42
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
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Армия и оружие

Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже

Журналистская правда 02:50
Авто

В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x

После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
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Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
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Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке

Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
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Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»

Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
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Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО

Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».
Lenta.ru 10:16
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США не хотят разрыва отношений с Турцией, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью США не является разрыв отношений с Турцией.
РИА Новости 10:06
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