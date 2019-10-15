Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Футбол
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Экономика
Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга
Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
Футбол
Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну
Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Политика
Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Авто
Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями
В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Футбол
Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после инцидента с расистскими оскорблениями в матче Болгария — Англия.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
Хоккей
«Авангард» переиграл СКА и одержал третью победу подряд
Происшествия
Появились фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Общество
Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Армия и оружие
В США назвали ключевую цель России в Европе в случае глобальной войны
В США определили ключевую цель России на территории Европы в случае начала глобальной войны.
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии
В свою очередь глава США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» экономику Турции, если сочтет действия Анкары «выходящими за рамки».
Политика
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Космос
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Гаджеты
Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel
Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel.
Армия и оружие
Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны
Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.