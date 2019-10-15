Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт вчера в 07:59
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию в 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концертов исполнителя Сергея Лаврова.
МИР 24 вчера в 21:13
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Технологии
Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии
Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
3DNews 09:47
Политика
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.
РИА Новости 09:42
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Энергетика
Белоруссия заявила о потере из-за действий России 1,5 млрд долларов
Первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко сообщил, что из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти республика недополучила в экспортной программе около 1,5 млрд долларов.
Взгляд.ру 09:39
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Общество
Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
Второе место в рейтинге заняла Бейонсе (92,44%), а третье — актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос из всех изученных в ходе исследования.
Super.ru 09:34
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе на российском рынке ювелирных изделий
Министерство отмечает, что в России сокращается рынок ювелирных изделий из серебра, а экспорт данной продукции из РФ нуждается в государственной поддержке.
News.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Кино
Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel
Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме "Тор: Любовь и гром" вселенной Marvel.
News.ru 09:25
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Ведомости вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55