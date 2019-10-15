Финансы
Lenta.ruУбыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Потери оцениваются по состоянию на март текущего года, более поздняя статистика не опубликована.
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Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Телеведущая Ксения Собчак попыталась публично задеть Яну Рудковскую
Известная телеведущая Ксения Собчак показала, каким, по ее мнению, должен быть идеальный завтрак.
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В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Политика
Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник отправила приглашения российскому лидеру Владимиру Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту, сообщила канцелярия главы эстонского государства.
Общество
«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу «Приватбанка», отменив решение суда первой инстанции.
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США хотят лишить Россию Северного морского пути
Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Россию права на Северный морской путь, пишет сербское издание "Печат".
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Общество
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Общество
Определена дата начала выдачи электронных паспортов
На первом – с 1 марта 2020 года – предлагается внедрить и проверить работу мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина России.
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.