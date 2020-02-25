Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
Происшествия
Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Финансы
Курс рубля начал снижаться к доллару и евро
По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе девять лет.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Спорт
МОК допустил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет обязал организаторов игр в Токио проверить угрозу распространения коронавируса.
Политика
МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17
Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Хоккей
Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.