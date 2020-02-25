Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Общество

В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
Ведомости 09:46
Происшествия

Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 12:31
Политика

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Коммерсантъ 14:19
Происшествия

Двоих детей унесло в открытое море в Сочи

Газета.Ru 13:58
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru 14:03
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Ведомости 03:33
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Вести.Ru вчера в 07:09
Происшествия

Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

РИА Новости 14:03
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе девять лет.
StarHit.ru вчера в 02:30
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Политика

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Ведомости 13:06
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Спорт

МОК допустил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет обязал организаторов игр в Токио проверить угрозу распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза 10:20
Политика

МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17

Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
REGNUM вчера в 11:47
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Известия 06:49
Происшествия

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Московский Комсомолец 12:42
Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
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