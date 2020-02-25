Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак язвительно ответила на критику Любови Успенской
Телеведущая Ксения Собчак, подвергшаяся нападкам после обвинений со стороны Любови Успенской, язвительно ответила на ее критику.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Происшествия
Украинская полиция арестовала участников протестов в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы взял под арест участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Общество
Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Происшествия
В Подмосковье произошел крупный пожар на складах
Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Культура
Жителей Твери зовут на вечер гитарной музыки
3 марта в Тверской филармонии пройдет вечер гитарной музыки.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Здоровье
Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Политика
ВЦИОМ: В голосовании по Конституции намерены участвовать 66% россиян
Большинство — почти 80% — россиян осведомлены о планирующемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституции, и 66% планируют принять в нем участие.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Шоу-бизнес
Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Общество
В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Армия и оружие
В Словакии российские инспекторы проверят военный объект
Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Словакии, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.