Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Газета.Ru 07:51
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Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости 17:36
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Ксения Собчак язвительно ответила на критику Любови Успенской

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Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

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Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России

Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Украинская полиция арестовала участников протестов в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы взял под арест участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:41
Общество

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новости 16:02
Общество

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Lenta.ru 17:52
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
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Компания Walt Disney сменила генерального директора

Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
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Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
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Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Жителей Твери зовут на вечер гитарной музыки

3 марта в Тверской филармонии пройдет вечер гитарной музыки.
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Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов

Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
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Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
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ВЦИОМ: В голосовании по Конституции намерены участвовать 66% россиян

Большинство — почти 80% — россиян осведомлены о планирующемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституции, и 66% планируют принять в нем участие.
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Наука

Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
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В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
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Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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В Словакии российские инспекторы проверят военный объект

Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Словакии, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 18:02
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