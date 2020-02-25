Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Вещество, найденное в нефти, может превратиться в чистый алмаз
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Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи.
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Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Общество
Верховный суд признал незаконным «налог с налога» на недвижимость
Верховный суд признал незаконным включение в оценку недвижимости налога на добавленную стоимость (НДС).
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Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
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В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Хоккей
Ак Барс — Салават Юлаев 0:1 (1-й период)
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Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона «Ведьмака»
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В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах
Русская православная церковь (РПЦ) официально сообщила, что в храмах будут устанавливать видеокамеры.
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Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Общество
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Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
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Помпео ожидает усиления конфликта Дамаска и турок в Идлибе
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В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Футбол
Тихонов назвал недостойным поведение сборной звезд на Кубке Легенд
Игрок сборной России на матче Кубка Легенд Андрей Тихонов раскритиковал поведение членов звездной команды.
Космос
Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
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В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
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Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Наука
На Бали нашелся огромный клад древнеримских монет и украшений
В Индонезии археологи, проводившие раскопки на острове Бали, обнаружили самый большой в Юго-Восточной Азии клад древнеримских монет и украшений.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.