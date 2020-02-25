Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35
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Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Происшествия

В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
РИА Новости 14:15
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Кино

Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
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Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Экономика

Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Известия 14:00
Футбол

Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Чемпионат 13:26
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera вчера в 05:15
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
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Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тыс. электромобилей

Автостат вчера в 00:00
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Picsnews.net вчера в 05:38
Футбол

Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:39
Экономика

ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Российская газета 03:20
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов

Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Песков ответил на вопрос о наблюдателях на голосовании по Конституции

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщал, что назначать наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию будет Общественная палата.
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Известия 12:44
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Космос

NASA назвала дату следующего запуска грузового корабля Dragon к МКС

Следующий запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) назначен на начало марта.
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.
Известия вчера в 23:50
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
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Экономика

Минсельхоз назвал меры по стабилизации ситуации на рынке сахара

В Минсельхозе считают, что стабилизировать ситуацию на рынке сахара РФ позволят активизация его экспорта и снижение производства в этом году.
Интерфакс 14:07
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Известия вчера в 11:58
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
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