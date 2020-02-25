Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Крашенинников уточнил, что сейчас рабочая группа рассматривает поправки, которые будут влиять на права граждан непосредственно или через федеральные законы.
Игры
5 марта в Steam выйдет ремейк Half-Life 1 — Black Mesa 1.0
Black Mesa 1.0 выйдет в Steam на следующей неделе, 5 марта, — об этом сообщила команда Crowbar Collective.
Политика
Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном
Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти в праздники поймали 50 пьяных водителей
За праздничные выходные 22−24 февраля в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
Общество
Названы города России с самым грязным воздухом
Названы города России с самым грязным воздухом — это Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток.
Происшествия
Тюремный произвол: в Оренбуржье осуждён экс-замначальника колонии
В комитете против пыток считают, что экс-замначальника колонии не только прикрывал преступления, но и инспирировал их.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Общество
В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал
В 224-м гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга на вторник было назначено заседание по делу «Сети» (признана в России террористической организацией - «МК») в отношении Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова.
Общество
Свердловский минздрав договорился с бунтующими медиками ОДКБ
В минздраве подчеркнули, что, пока шла проверка, администрация больницы занималась устранением замечаний сотрудников.
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Здоровье
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Здоровье
В Италии коронавирусом заразились 210 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 203 человек, четыре человека скончались.