Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Политика Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Происшествия В Петербурге и Ленобласти в праздники поймали 50 пьяных водителей За праздничные выходные 22−24 февраля в ходе рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Политика США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.

Политика Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине «Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.

Здоровье ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Финансы ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа «Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.

Общество В петербургском суде по делу «Сети» случился скандал В 224-м гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга на вторник было назначено заседание по делу «Сети» (признана в России террористической организацией - «МК») в отношении Виктора Филинкова и Юлиана Бояршинова.

Общество Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии «Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.

Транспорт Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Экономика ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей «Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.