Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Давление на финансовые показатели «Ленты» в 2020 году сохранится

ПРАЙМ04:48

«Лента» в 2019 году получила чистый убыток в размере 2,1 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 02:05

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалтвчера в 03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАССвчера в 03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБНвчера в 02:24

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ruвчера в 02:22

Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tvвчера в 10:32
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Lenta.ru вчера в 19:31
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Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Vanskor о словах NS’а: «Такое воспринимается как оскорбление»

Капитан Forze Иван «Vanskor» Скороход отреагировал на слова Ярослава «NS» Кузнецова.
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По сообщениям сетевых источников, из поиска по картинкам Google Images будет удалена одна из полезных функций.
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Экономисты оценили последствия новых санкций против России

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Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше

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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

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Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
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