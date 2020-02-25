Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Политика
Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
Гаджеты
Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e
«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
Происшествия
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили во Франции
Во Франции за ночь выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Политика
Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Экономика
В Минфине заявили о готовности экономики РФ к последствиям коронавируса
Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса.
Кино
Начались съемки третьего фильма серии «Мир юрского периода»
Название третьей серии предполагает смену власти – человек уже не властитель природы.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Киберспорт
Vanskor о словах NS’а: «Такое воспринимается как оскорбление»
Капитан Forze Иван «Vanskor» Скороход отреагировал на слова Ярослава «NS» Кузнецова.
Интернет
Сервис поиска по картинкам Google Images лишится полезной функции
По сообщениям сетевых источников, из поиска по картинкам Google Images будет удалена одна из полезных функций.
Общество
С 1 марта жизнь россиян изменится
С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Зеленский отказался считать Крым ценой мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вернуть Крым у Украины не получится.
Происшествия
Руководителя красноярского УДИБ отправили под домашний арест
Руководителю красноярского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку изменили меру пресечения.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Технологии
Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad
В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Футбол
Футболисты «Уфы» исполнили народную итальянскую песню
Ранее Урунов исполнил песню своего рэпера-соотечественника, а Данил Круговой спел в стиле башкирского артиста.
Авто
«АвтоВАЗ» представил новые версии Lada Largus
В Тольятти прошла презентация 3-х новых модификаций популярного универсала Lada Largus, предназначенных для различных служб.
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Средняя стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 руб.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Общество
В Самарской области начали продавать «фрукты в никотине»
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Экономика
В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%
В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Армия и оружие
Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.