Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Технологии
В лесу под Кельном археологи нашли советскую радиостанцию
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Религия
Антиохийская церковь пропустит всеправославное совещание в Аммане
Решение не принимать участие во встрече глав православных церквей в иорданской столице Аммане из-за опасений углубления раскола в православии приняла Антиохийская православная церковь, 22 февраля сообщил пресс-центр Антиохийского патриархата.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Общество
Для Нью-Йорского расширения The Division 2 выпустили приквел в виде короткометражки
Ubisoft выпустила анимационную короткометражку The Division 2, которая послужит сюжетным мостиком между первой частью и расширением «Воители Нью-Йорка» для сиквела.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Происшествия
В Якутии объяснили лидерство по снижению числа ДТП
Шоу-бизнес
От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители
От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Наука
Новая терапия за 2 недели вылечила мышей от тяжелого диабета
Выращенные новым способом бета-клетки ввели мышам, которые страдали от тяжелого диабета и демонстрировали повышенные уровни глюкозы в крови.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые раскрыло объем соглашений в рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП).
Футбол
Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Владимир Зеленский поставил задачу полностью погасить долги перед шахтерами в течение двух месяцев.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Космос
Отечественное изобретение поможет изучать Венеру
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Авто
Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров
Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.