Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
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