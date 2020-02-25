Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.
Общество
Спикер гордумы Екатеринбурга обвинил женщин в слабой работе полиции
Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин заявил, что проблемы в работе местной полиции объясняются наличием в ней слишком большого количества сотрудниц-женщин.
Политика
Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН
Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 3:2
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Кино
Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные
Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.
Общество
Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Учеников ряда школ в Красноярске эвакуируют, сообщили РИА Новости в управлении образования мэрии города.
Общество
Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
О важности завтрака рассказала Nation News рассказала профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Политика
Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего
После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Происшествия
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Наука
«Какой такой Aurus»: Ричард Хаммонд о большом
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Происшествия
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге
В администрации города подтвердили, что следственные действия связаны с расследованием служебного подлога и отметили, что сотрудники мэрии проходят в деле как свидетели.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
В Республике Беларусь состоялся поединок россиянина Сергея Харитонова против бразильца Фернандо Родригеса.