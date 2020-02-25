Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды
В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Политика
Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине
В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Общество
Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге
Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Средняя стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 руб.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Футбол
Рустам Минниханов встретился с футболистом Гёкденизом Караденизом
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Футбол
«Бавария» забила «Челси» три безответных гола в матче Лиги чемпионов
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в британской столице прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Челси».
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Здоровье
Более половины жителей РФ опасаются заболеть коронавирусом
Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Здоровье
В Пензе завершен первый этап реконструкции областной детской больницы
26 февраля 2020 губернатор Иван Белозерцев оценил результаты первого этапа реконструкции Пензенской областной детской больницы.
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
Политика
США обвинили Иран в сокрытии информации о коронавирусе
Вашингтон обеспокоен тем, что Иран искажает информацию об истинных масштабах распространения коронавируса в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.